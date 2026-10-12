مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش نیرو‌های حفاظتی در صیانت از تأسیسات و سرمایه‌های ملی، از پیگیری برای تأمین امکانات عملیاتی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و بهبود وضعیت شغلی این کارکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در دیدار با فرماندهان و کارکنان یگان حفاظت بنادر کشور، از تلاش‌های این نیروها در تأمین امنیت مناطق بندری قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور کارکنان در شرایط دشوار جنگی گفت: مسئولیت‌پذیری نیروهای حفاظتی در موقعیت‌های پرخطر شایسته تقدیر است.

شکیبی‌نسب افزود: تأمین خودرو و تجهیزات مورد نیاز برای افزایش آمادگی عملیاتی یگان حفاظت در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی همچنین بر برگزاری دوره‌های تخصصی و به‌روزرسانی دانش کارکنان متناسب با حساسیت‌های امنیتی بنادر شمالی و جنوبی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بازنگری در ساختار سازمانی و ارتقای جایگاه شغلی نیروها را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست.

وی خواستار بررسی و جمع‌بندی مطالبات کارکنان در زمینه مزایا، وضعیت نیروی انسانی و شرایط بازنشستگی برای ارجاع به بخش‌های مسئول شد.

شکیبی‌نسب با تأکید بر اهمیت حفظ انگیزه نیروها، از نقش خانواده‌های آنان در پشتیبانی از مأموریت‌های دشوار قدردانی کرد.

وی یادآور شد: بنادر در تأمین بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی کشور نقش دارند و حفاظت از این مراکز، اهمیت راهبردی دارد.

در این نشست، معاون امور بندری سازمان نیز بر استفاده از سامانه‌های نوین امنیتی برای تقویت یگان حفاظت تأکید کرد.

همچنین فرمانده یگان حفاظت بنادر گزارشی از عملکرد یک سال گذشته این مجموعه ارائه داد.