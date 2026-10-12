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مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت کاهش انگ اجتماعی اختلالات روانپزشکی گفت: بازگو کردن تجربههای مثبت درمان میتواند افراد بیشتری را به دریافت خدمات سلامت روان ترغیب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا شالبافان، در برنامهای به مناسبت هفته سلامت روان در بیمارستان روزبه، گفت: بازگو کردن تجربههای مثبت افراد از مراجعه به روانپزشک و روانشناس، در کنار روایت تجربههای دشوار، میتواند به کاهش انگ اجتماعی، تشویق افراد به دریافت خدمات تخصصی و گسترش گفتوگو درباره سلامت روان در جامعه کمک کند.
وی با اشاره به آغاز هفته سلامت روان اظهار کرد: هر سال متناسب با شرایط جامعه و شعار جهانی سلامت روان، برنامههایی برای افزایش آگاهی عمومی برگزار میشود. برنامههایی که بر روایت تجربههای انسانی تمرکز دارند، میتوانند فرصتی برای گفتوگو درباره سلامت روان و تجربه افراد از دریافت خدمات تخصصی فراهم کنند.
شالبافان با بیان اینکه انگ اجتماعی ناشی از اختلالات روانپزشکی همچنان یکی از موانع جدی مراجعه افراد به روانپزشک و روانشناس است، افزود: بسیاری از افراد درباره تجربههای منفی خود صحبت میکنند که حق طبیعی آنهاست؛ اما کمتر شاهد بازگو شدن تجربههای مثبت افراد از مراجعه به روانپزشکان، روانشناسان و همکاری با مددکاران اجتماعی هستیم.
وی ادامه داد: هرچه بتوانیم افراد بیشتری را به بیان تجربههای مثبت خود تشویق کنیم، زمینه بیشتری برای کاهش انگ اجتماعی مرتبط با اختلالات روانپزشکی و گسترش گفتوگو درباره سلامت روان در سطح عمومی جامعه، بهویژه در میان خانوادهها، فراهم میشود.
شالبافان با اشاره به نقش رسانهها در بازتاب تجربههای انسانی و مسائل مرتبط با سلامت روان گفت: امروز بهعنوان روز رسانه نیز نامگذاری شده است و رسانهها در روایت رنجهای نامرئی و انتقال تجربههای انسانها نقش بسیار مهمی دارند.
وی افزود: با گسترش فضای مجازی، هر فرد نیز میتواند از طریق مطالبی که منتشر میکند، نقش رسانهای داشته باشد و در بازتاب تجربههای انسانی و افزایش آگاهی جامعه اثرگذار باشد.
شالبافان در ادامه از همکاران بیمارستان روزبه، از جمله اعضای گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاران معاونت بهداشت این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: مراکز سراج دانشگاه علوم پزشکی تهران از عملکرد بسیار خوبی برخوردارند و خدمات ارزشمندی در حوزه سلامت روان ارائه میکنند.
وی همچنین از دانشجویان پزشکی، دستیاران روانپزشکی، دانشجویان روانشناسی، روانشناسان و فعالان حوزه سلامت روان خواست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت را خانه حرفهای خود بدانند.
شالبافان در پایان تأکید کرد: دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از جمله بخشهای تخصصی این وزارتخانه است که تمرکز اصلی آن بر سلامت روانی و اجتماعی قرار دارد؛ حوزهای که بخش مهمی از دغدغههای امروز جامعه را به خود اختصاص داده است.