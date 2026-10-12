دو چهره مطرح فضای مجازی قزاقستان با تولید محتوا در حمایت از نماد‌های ملی ایران، دریچه‌ای نو برای معرفی هویت فرهنگی کشورمان به مخاطبان میلیونی بین‌المللی گشودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در تازه‌ترین موج تولید محتوای فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی، «عمر علی‌اف»، تیک‌تاکر ۱۹ ساله قزاقستانی که ۶۰ میلیون مخاطب در سراسر جهان دارد، با انتشار ویدئویی از پرچم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، توجه کاربران ایرانی و بین‌المللی را به خود جلب کرد.

این چهره شناخته‌شده فضای مجازی که عمده فعالیت خود را به معرفی زبان‌ها، فرهنگ‌ها و نماد‌های ملی کشور‌های جهان اختصاص داده است، در آخرین اقدام خود با در دست گرفتن پرچم ایران و ادای احترام در حین پخش سرود ملی کشورمان، روایت متفاوتی از نماد‌های ملی ایران را در صفحه خود به اشتراک گذاشت.

این اقدام علی‌اف در حالی صورت می‌گیرد که وی پیش‌تر با سفر به کشور‌هایی نظیر قطر و ازبکستان، از سوی نهاد‌های رسمی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و سنت‌های این کشور‌ها دعوت شده بود.

رویکرد محتوایی او که بر شناساندن ویژگی‌های فرهنگی ملت‌ها متمرکز است، فراتر از مرز‌های جغرافیایی قزاقستان توانسته است میلیون‌ها مخاطب را با خود همراه کند.

در شرایطی که رسانه‌های جریان اصلی جهانی اغلب تصویری سیاسی و گاه یک‌سویه از کشور‌ها ارائه می‌دهند، تولید محتوای فرهنگی با محوریت احترام به نماد‌های ملی می‌تواند دریچه‌ای نو برای شناخت واقعی ملت‌ها بگشاید.

نمایش پرچم و سرود ملی ایران در صفحه این تیک‌تاکر، ظرفیتی بالقوه برای معرفی هویت ملی ایران به مخاطبان بین‌المللی و تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها ایجاد کرده است.

با این وجود، تحلیل‌گران فضای مجازی بر این نکته تأکید دارند که باید این اقدام را در چارچوب فعالیت‌های «معرفی فرهنگ» ارزیابی کرد؛ چراکه انتشار چنین ویدئو‌هایی بدون اظهارنظر سیاسی صریح، بیشتر بازتاب‌دهنده روند رو به گسترش تعاملات اجتماعی در پلتفرم‌های جهانی است تا موضع‌گیری‌های سیاسی.

در کنار این موضوع، نام «علیشیر کلگنبای»، فوتبالیست و دیگر چهره رسانه‌ای قزاقستان نیز در فضای مجازی در ارتباط با حمایت از ایران مطرح شده است که بررسی دقیق‌تر این دست اقدامات، می‌تواند ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی و فرهنگی ایران در فضای نوین رسانه‌ای را بیش از پیش نمایان سازد.

حضور نماد‌های ملی ایران در صفحه اینفلوئنسر‌های جهانی، گامی مثبت در راستای تقویت شناخت فرهنگی و افزایش دیده‌شدن هویت ایرانی در فضای بین‌المللی محسوب می‌شود.

خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، در نظر دارد که از این دو انسان‌رسانه قزاقستانی برای شرکت در پویش بین‌المللی «از ایران بگو» جهت معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن ایران دعوت به عمل آورد. در این طرح از فعالان رسانه‌ای، مستندسازان، فیلمسازان و کنشگران فضای مجازی در سراسر جهان دعوت می‌شود به ایران سفر کنند و بدون واسطه و بر اساس تجربه و مشاهدات خود، تصویرگر ایران و دستاورد‌های ایرانیان در تمام حوزه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری باشند.