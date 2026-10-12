به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه با صدور پیامی ارتحال عالم ربانی، استاد اخلاق، حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (رضوان‌الله‌علیه) بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال عالم وارسته و استاد اخلاق، حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (رحمة‌الله علیه)، موجب تأثر و تألم شد.

فقدان آن روحانی گران‌قدر و محبوب، که نامشان با اخلاق و مردم‌داری و فضیلت قرین بود، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه روحانیت و مردم شریف و مؤمن استان یزد است. بی‌تردید یاد و نام این عالم ربانی و آموزه‌های اخلاقی ایشان در خاطر همه شاگردان و ارادتمندانشان ماندگار خواهد بود.

اینجانب درگذشت آن عالم ربانی را به علمای اعلام و حوزه‌های علمیه، عموم مردم بزرگوار استان یزد، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه خاندان مکرم و بازماندگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت احدیت برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی مسئلت دارم.

اسماعیل بقائی هامانه

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران