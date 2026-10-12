فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۸ هزار و ۲۵۱ قوطی سم کشاورزی یک لیتری قاچاق به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال در شهرستان دزفول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار محمود میرفیضی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و فاقد مدارک گمرکی در سطح شهرستان دزفول موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آن فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس شهرستان دزفول با تسلط اطلاعاتی و روش‌های فنی پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی موفق شدند هویت قاچاقچی و محل دپوی اجناس قاچاق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم تعداد ۸ هزار و ۲۵۱ قوطی یک لیتری سم کشاورزی قاچاق و یک قبضه اسلحه شکاری بدون مجوز کشف شد، بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی قاچاق کشف شده را بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار میرفیضی در پایان از توقیف ۲ خودروی حمل بار که در امر نقل و انتقال این اجناس فعالیت داشتند خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.