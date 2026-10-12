به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری هفتگی با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت معاونت فرهنگی نیروی انتظامی در استان سیستان، نامبردن از شهدا را به دلیل اقدامات این شهدا در پاسداری از امنیت کشور دانست.

وی با اشاره به روز حافظ این شاعر را متفاوت از شاعران دیگر دانست و انرا بخشی از فرهنگ ایران دانست. بقایی شعری که خانم شریفی خبرنگار فارس تفعل زد خواند.

فرهنگ ایران با جنگ از بین نمی رود

بقایی گفت: سخنرانی روبیو و چیدمان آن بخشی از چیدمان ترکیبی امریکا دانست تفسیری متناقض برای توجیه جنگ طلبی امریکا جفاست به فرهنگ جهان و یونان روبیو ناخواسته اعتراف کرد ایران نه به عنوان خاک بلکه به عنوان فرهنگ و ایده هزاران سال تداوم داشت و با جنگ از بین نمی‌رود و راز مانایی آن فرهنگش بود. ایران اهل تعامل است و حتی نفی رقبا را قبول نداشت امریکای امروز چه ارتباطی با یونان دارد یونانی که بر فلسفه حاکم بوده و فقط جنگ نبود و مشاوران روبیو یک جلد حافظ حافظ آشنا شوند با اطاقت فرهنگ ایرانی نا تکرار نکنند حرف‌های در آتن را اندیشه برخورد تمدن را به شیوه دیگر امروز بیان بکنید برخورد تمدن ایرانی با غرب خیری در آن نیست و امریکا نمی‌تواند خود را نماینده تمدنی غرب بداند و این سئوال که دو جنگ جهانی و جنایات اخیر در ایران براثر تقابل تمدن‌ها بود این تناقض‌ها را امریکایی‌هایی که سخنرانی روبیو را نوشتند صرفا برای توجیه تجاوز و خشونت نوشتند و اروپا یی‌هایی که خود را نماینده تمدن غرب می‌دانند موضع خود را باید مشخص کنند.

ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه و صدور نفت با واقعیت متفاوت است

بقایی درباره ادعای ترامپ درباره بازگشایی تنگه و صدور نفت و موضع دست پایین ایران گفت ادعای امریکا با آنچه در روی زمین در جریان است متفاوت است امریکا هرچه می‌خوان بگویند و بازار هم به آن واکنش نشان نخواهد داد. اتفاقات در تنگه برای اهرم سازی نبود آنچه از ۹اسفند اتفاق افتاد با حمله امریکا بود و مادامی که امریکا بدنبال محاصره و تجاوز باشد امنیت به این آبراه برنخواهد گشت البته خوشحال نیستیم‌ام و به ضرر ما هم هست و امریکا عامل این ناامنی بود و باید پیش چشم دنیا گفت که عامل و بانی وضعیت فعلی امریکا بوده است‌.

هر کشوری می‌تواند در راستای مصالح خود تصمیم گیری کند

سخنگو دستگاه دیپلماسی درباره همکاری امریکا و روسیه در زمینه انرژی و مشتقات گفت هر کشوری می‌تواند در راستای مصالح خود تصمیم گیری کند و این موضوعی است بین روسیه و امریکا، اما فارغ از روابط معنا دار این است که اگر مشکل در تنگه حل شده بود چرا دستش را به سوی روسیه دراز کند تا مشکل خودشان را حل کنند.

در این ۱۲ سال رفتار با یمن قانونی و حقوقی نیست

بقایی درباره گفت و گوی عراقچی با همتای سعودی و محتوای آن گفت رایزنی‌های ایران و منطقه امری ادامه دار است ما شدیدا نگران اتفاقات در شبه جزیره هستیم باز‌ها اعلام کردیم گفت‌و‌گو تشدید تنش باعث بهره برداری رژیم صهیونیستی خواهد شد و نمی‌پسندیم بین دو کشور اسلامی جنگ باشد مردم یمن حق دارند بدور از فشار و تحریم زندگی شرافتمندانه داشته باشند در این ۱۲ سال رفتار با یمن قانونی و حقوقی نیست و در گفت‌و‌گو بر حل تنش از طریق گفت‌و‌گو تاکید کردیم. بعد از حمله سعودی‌ها به فرودگاه صنعا، اعلام کرده بودیم درباره تشدید تنش‌ها. این وضعیت باید از طریق گفت‌و‌گو تعامل حا و فصل شود و ادامه آن به خبر و صلاح منطقه نیست.

شاهد رفتار متناقض اروپایی‌ها هستیم

بقایی درباره تناقض اروپا در قبال حملات ضمن تاسف گفت باز اول نیست شاهد رفتار متناقض اروپایی‌ها هستیم بویژه دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد که از صدا به صورت گزینشی است، اما پیامد‌های آن دامنگیر همه می‌شود و یک نوع سکوت باعث افزایش جنایات می‌شود در غزه که سکوت کردند و آتش در این منطقه افزایش یافت.

طرف‌های امریکا خاک و کوه و محیط زیست ایران را هدف مشروع خود می‌دانند و تحریم می‌کنند

بقایی درباره اینکه امریکایی‌ها گفتند تحریم‌ها بر علیه مردم ایران نیست گفت طرف‌های امریکا خاک و کوه و محیط زیست ایران را هدف مشروع خود می‌دانند و تحریم می‌کنند از دسترسی به هواپیمایی و موارد دیگر مدعی هستند هدف مردم ایران نیستند و این دروغ هست و مردم ایران می‌بینند که همانطور روبیو گفت ایران تمدنی را معارض خودشان می‌دانند.

انتخاب سفیر شفاف است

بقایی درباره انتصابات در وزارت امور خارجه گفت این موضوعی شفاف است و هر وقت سفیر انتخاب می‌شود اعلام می‌کنیم مراد خانی در سنگال نوریان برای انکارا حیدری مدیرکل شرق ایران در آتن.

فایده عضویت در ان پی تی چیست؟

سخنگو درباره اختلافات ایران و امریکا در مذاکرات و بحث هسته‌ای و احتمال خروج از ان پی تی گفت معنی نداره این نگرانی انرا خودشان درست کردند وقتی به تاسیسات هسته‌ای حمله می‌کنید و آژانس اقدامی نمی‌کند و شورای امنیت هم همینطور. فایده عضویت در چنین سندی چیست این را باید کشور‌هایی پاسخ بدهند که باعث سست شدن رژیم منع اشاعه شدند. از یک طرف نگرانی می‌کنند تز احتمال خروج ایران از ان پی تی و از طرفی نگران دارند.

طرفی که باید شماتت بشود ایران نیست امریکاست

هیچ وقت به نقطه اول بر نمی‌گردیم و هر روزی که می‌گذرد از تجربه آن استفاده می‌کنیم هم از بدعهدی طرف مقابل و آنقدر یاد گرفتیم از میز دیپلماسی فرار نکنیم و همان اندازه از دیپلماسی استفاده می‌کنیم و هم از جنگ طرفی که باید شماتت بشود ایران نیست امریکاست ادعای مذاکره می‌کنند و شرایط تحریم و جنگی را حفظ می‌کنن؛ و از طرفی مدعی مذاکره هم می‌شوند.