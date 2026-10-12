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رئیس مرکز ملّی پایش و بهبود محیط کسبوکار از تشکیل شعبههای تخصصی پیگیری مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز ملّی پایش و بهبود محیط کسبوکار از تشکیل شعبههای تخصصی پیگیری مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در قوه قضائیه خبر داد.
به گفته رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، شعبههای تخصصی در دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین دادسرای کیفری مستقر خواهند شد.
زینب علی بیگی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما