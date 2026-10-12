مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از روی استان تداوم دارد و سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات خواهد شد.

پیش بینی رگبار و رعد و برق و شرجی و رطوبت در خوزستان

پیش بینی رگبار و رعد و برق و شرجی و رطوبت در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از روی استان است که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی امروز وزش باد در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز بصورت متوسط گاهی نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: از اواخر وقت امروز تا اوایل هفته آینده نیز با استقرار جریانات جنوبی به تناوب (به ویژه در صبحگاه و شامگاه) شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۱.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۹ و کمینه دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.