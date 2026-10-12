سازمان غذا و دارو اعلام کرد: محصولات اسپیرولینا با برند «SUPER FOOD»، قرص اسپیرولینا فاقد برند، شربت سعال (توشین)، شربت کرویا و پودر توتارین به دلیل نداشتن مجوز معتبر و طرح ادعا‌های درمانی غیرمجاز، مشمول فراخوان و جمع‌آوری از سطح عرضه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان غذا و دارو در پی گزارش‌های دریافتی از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس، بوشهر، کردستان و کرمانشاه، دستور جمع‌آوری فوری چند فرآورده غیرمجاز را از سطح عرضه صادر کرد.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است اقدامات لازم را برای جمع‌آوری فوری این محصولات انجام دهند و نتایج را همراه با مدارک و مستندات به این سازمان گزارش کنند.

به شهروندان توصیه می‌شود از تهیه و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز از مراکز غیرمجاز خودداری کرده و محصولات سلامت‌محور را از مراکز معتبر تهیه کنند.