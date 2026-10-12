آیین افتتاح طرح ملی «هر دانش‌آموز یک مهارت» هم‌زمان با برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، با حضور مجید پارسا، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران و سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران در این مراسم با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان اظهار کرد: کارنامه دانش‌آموزان نباید صرفاً به ثبت نمرات و سنجش میزان دانسته‌های آنان محدود شود، بلکه باید نشان دهد هر دانش‌آموز در پایان سال تحصیلی چه توانایی‌هایی کسب کرده و چه مهارت‌هایی را آموخته است.

وی افزود: دنیای امروز تنها از ما نمی‌پرسد چه چیز‌هایی می‌دانیم، بلکه می‌پرسد با دانسته‌های خود چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. ازاین‌رو، ضروری است نظام آموزشی فرصت‌هایی فراهم کند تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در عمل به کار بگیرند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اهمیت طرح ملی «هر دانش‌آموز یک مهارت» گفت: این طرح می‌تواند به معلمان کمک کند تا با شناخت علاقه‌مندی‌ها، استعداد‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، زمینه آموزش مهارت‌های موردعلاقه آنان را فراهم کنند.

مجید پارسا با اشاره به اجرای این طرح در مدارس شهر تهران ادامه داد: در راستای سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش تلاش کرده‌ایم طرح ملی «هر دانش‌آموز یک مهارت» را با نگاهی ویژه به نیاز‌های دانش‌آموزان دوره ابتدایی دنبال کنیم. در این دوره، آموزش مهارت‌های نرم و مهارت‌های زندگی مورد توجه قرار گرفته و تولید محتوای آموزشی و آموزش همکاران فرهنگی نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی تصریح کرد: مدرسه موفق، صرفاً مدرسه‌ای نیست که دانش‌آموزان آن نمرات بالاتری کسب کنند؛ بلکه مدرسه مطلوب، مدرسه‌ای است که بر توانستن تکیه کند، فرصت‌های متنوع یادگیری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد و آنان را برای زندگی در آینده آماده سازد.

مهارت‌آموزی پلی میان مدرسه و زندگی است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت طرح ملی «هر دانش‌آموز یک مهارت» بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان و ایجاد فرصت‌های متنوع یادگیری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش پرسشگری در فرایند یادگیری اظهار کرد: یادگیری با پرسش آغاز می‌شود و توانایی طرح سؤال درست، یکی از مؤلفه‌های مهم یادگیری عمیق است. دانش‌آموزان باید بتوانند مسائل را به‌درستی درک کنند، پرسش‌های مناسبی مطرح سازند و برای یافتن پاسخ، از دانش و توانایی‌های خود بهره بگیرند.

آذرکیش با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه‌های مختلف مهارتی افزود: هر دانش‌آموز استعدادی دارد و هر استعداد می‌تواند فرصتی برای یادگیری، رشد و ساختن آینده باشد. وظیفه نظام آموزشی آن است که این استعداد‌ها را شناسایی کند، زمینه پرورش آنها را فراهم سازد و به دانش‌آموزان کمک کند تا توانایی‌های خود را در مسیر مناسب به کار بگیرند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: همه دانش‌آموزان قرار نیست استعداد‌های یکسانی داشته باشند. ممکن است دانش‌آموزی در ورزش، دانش‌آموزی دیگر در هنر و موسیقی و دانش‌آموزی نیز در رشته‌های فنی استعداد داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، شناسایی این تفاوت‌ها و فراهم‌کردن فرصت رشد برای هر دانش‌آموز است.

وی با بیان اینکه مهارت‌آموزی پیوند میان مدرسه و زندگی را تقویت می‌کند، گفت: مهارت‌هایی که متناسب با استعداد و علاقه دانش‌آموزان آموزش داده می‌شوند، می‌توانند در زندگی آنان کاربرد داشته باشند و زمینه‌ساز انتخاب‌های آگاهانه‌تر در مسیر تحصیل و اشتغال شوند.

آذرکیش در ادامه به حوزه‌های مختلف مهارت‌آموزی در این طرح اشاره کرد و گفت: مهارت‌های مورد توجه در این برنامه، حوزه‌های متنوعی را در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به فناوری‌های نوین، مهارت‌های شغلی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، مهارت‌های ورزشی و مهارت‌های بومی و محلی اشاره کرد.

وی افزود: برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، پایگاه داده و تولید بازی‌های دیجیتال از جمله مهارت‌های مرتبط با فناوری‌های جدید هستند. در حوزه مهارت‌های شغلی نیز فعالیت‌هایی مانند خیاطی، جوشکاری، پرورش گل و گیاه، کار با چوب و فلز و طراحی طلا و جواهر مورد توجه قرار دارند.

به گفته وی، خطاطی، نقاشی، هنر‌های تجسمی، خبرنگاری، گردشگری، عکاسی و تولید محتوا نیز بخشی از مهارت‌های فرهنگی و هنری هستند. در کنار این موارد، رشته‌های ورزشی و مهارت‌های بومی و محلی نیز می‌توانند زمینه مناسبی برای شناسایی و پرورش توانایی‌های دانش‌آموزان فراهم کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس در اجرای این طرح تأکید کرد: دانش‌آموزانی که هنوز استعداد‌های خود را به‌طور کامل شناسایی نکرده‌اند، می‌توانند با همراهی معلمان، مربیان و خانواده‌های خود در موقعیت‌های یادگیری متنوع قرار گیرند و به‌تدریج توانایی‌ها و علایق خود را کشف کنند.

آذرکیش با اشاره به اهمیت دوره اول متوسطه در شکل‌گیری هویت و شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان اظهار کرد: مهارت‌آموزی فرصتی برای پرورش شخصیت، افزایش اعتمادبه‌نفس، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای زندگی است. دانش‌آموزان باید از فرصت‌های یادگیری دوران تحصیل استفاده کنند تا بتوانند توانایی‌های خود را توسعه دهند و برای آینده تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت تفکر و حل مسئله در فرایند آموزش تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان نباید صرفاً بر نمرات متمرکز باشد، بلکه باید میزان توانایی آنان در به‌کارگیری آموخته‌ها، تولید محصول و استفاده عملی از دانش نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در پایان با اشاره به تغییرات سریع در حوزه مشاغل و فناوری‌های نوین، مهارت‌آموزی را یکی از ضرورت‌های نظام آموزشی دانست و بر لزوم هماهنگی برنامه‌های آموزشی با نیاز‌های روز جامعه تأکید کرد.

برگزاری آیین افتتاح طرح ملی «هر دانش‌آموز یک مهارت» در کنار سیزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، در راستای توجه به استعداد‌های فردی، توسعه فرصت‌های یادگیری و تقویت رویکرد مهارت‌محور در مدارس انجام شد؛ رویکردی که بر اساس آن، دانش‌آموزان علاوه بر کسب دانش نظری، برای استفاده عملی از آموخته‌های خود و مواجهه با نیاز‌های زندگی آینده آماده می‌شوند.