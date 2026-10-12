استاندار قم با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه مستقیم محصولات روستایی در شهرستان‌های قم، کهک و جعفرآباد تا سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستاییان و عشایر ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان محلی تأکید کرد.

استاندار قم گفت: یکی از اولویت‌های استان، حذف واسطه‌ها و تسهیل فروش مستقیم محصولات روستایی است تا سود اصلی تولید به جیب تولیدکنندگان برسد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت بی‌نظیر استان در میزبانی از حدود ۲۵ میلیون زائر و گردشگر در سال، ایجاد بازارچه‌های دائمی در شهرستان‌های قم، کهک و جعفرآباد به‌عنوان یک راهکار مهم در دستور کار قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم تا سال آینده این بازارچه‌ها به بهره‌برداری برسند.

استاندار قم در پایان تصریح کرد: رونق بازار محصولات بومی و روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری زیارتی، نقش مؤثری در توسعه اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس به روستا‌ها خواهد داشت.