مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مرکزی با صدور پیامی، درگذشت اندوه‌بار سرکار خانم اعظم یارمحمدی، معلم مدرسه روستای چالهما از توابع منطقه سربند را که در سانحه رانندگی هنگام عزیمت به محل خدمت جان خود را از دست داد، تسلیت گفت و فقدان این بانوی فرهیخته را ضایعه‌ای سنگین برای جامعه فرهنگیان استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا پیرحسینلو، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مرکزی در پیامی اعلام کرد: خبر درگذشت اندوه‌بار همکار ارجمند، سرکار خانم اعظم یارمحمدی، معلم شریف و دلسوز مدرسه روستای چالهما از توابع منطقه سربند، که در سانحه رانندگی هنگام عزیمت به محل خدمت جان خود را از دست دادند، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب و جامعه فرهنگیان استان مرکزی شد.

وی افزود: فقدان این بانوی فرهیخته در مسیر انجام رسالت مقدس معلمی، اندوهی سنگین بر دل خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش نشاند. بی‌شک، حضور معلم در مسیر خدمت به دانش‌آموزان و تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و ایثار است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مرکزی تأکید کرد: درگذشت این همکار گران‌قدر در مسیر عزیمت به محل خدمت، یادآور منزلت والای خدمت صادقانه در عرصه تعلیم‌وتربیت و واجد معنایی شهادت‌گونه است؛ چراکه معلمان، با عشق و مسئولیت‌پذیری، عمر خویش را وقف رشد و بالندگی نسل آینده می‌کنند.

پیرحسینلو در پایان ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده داغدار آن مرحومه و همکاران فرهنگی، این ضایعه تلخ را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.