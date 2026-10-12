به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، بامداد امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد و کشتی گیران کشورمان؛ حریفان خود را شناختند.

بر این اساس در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، یاسین یزدی تنها کشتی گیر مازندرانی این رقابتها؛ فردا سه شنبه ۲۱ مهر پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی واموس از صربستان و اوزاکوف از ازبکستان مبارزه می‌کند.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۸ نفر حضور دارند، آرمین شمسی پور در دور اول به مصاف ماکسیم سارمانوف از مولدوای می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد در مقابل ژائو از چین قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۱ شرکت کننده دارد، محمد عشیری در دور اول به مصاف اسکریپچاک از لهستان می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف در مرحله بعد باید با علیف از آذربایجان مبارزه کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۴ نماینده دارد، عرفان جرکنی در دور نخست به مصاف خوزروانیزه از گرجستان می‌رود و در صورت برد در مرحله بعد با تروپلینی از آلبانی مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۵ کشتی گیر حضور دارند، محمد کمالی در دور نخست با بوستامانته از شیلی مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با مانف از بلغارستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، احمدرضا محسن نژاد در دور نخست با کوچکوروف از ازبکستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف خلیل‌اف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۲۷ نماینده دارد، اهورا بویری در دور اول به مصاف یرمیف از استونی می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد باید با برنده مبارزه علم‌الدین از مصر و نورالله‌یف از آذربایجان کشتی بگیرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۷ نفر شرکت کرده‌اند، ابوالفضل مهمدی در دور نخست استراحت دارد، در مرحله دوم با برنده مبارزه زلنکا از چک و میکلادزه از گرجستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، واموس از صربستان و اوزاکوف از ازبکستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده‌اند، محمدهادی صیدی در دور نخست به مصاف زامبرانو از اکوادور می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه رضایف از آذربایجان و چاتساتوروف از یونان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۰ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده کشتی دارابوس از مجارستان و باکر از ترکیه خواهد رفت.

برنامه مسابقات کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال جهان

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود.

دوشنبه ۲۱ مهرماه:

ساعت ۰۲:۳۰ تا ۰۳:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۰۳:۴۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (سه‌شنبه): مراسم افتتاحیه

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

سه‌شنبه ۲۲ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (چهارشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

چهارشنبه ۲۳ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۰:۰۰ (بامداد پنج‌شنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (پنج‌شنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم