مدیرعامل سازمان حمل‌ و نقل و ترافیک شهر تهران از اجرای آزمایشی مسیر ویژه موتورسیکلت در بزرگراه محلاتی خبر داد و گفت: در مرحله نخست، شبکه‌ای به طول حدود ۱۴ کیلومتر در برخی بزرگراه‌های منتهی به مرکز شهر تهران پیش‌بینی شده است و موتورسواران قانون‌مدار با اولویت موتورسیکلت‌های برقی می‌توانند از این مسیرها استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوریا علیمردانی ، با اشاره به مصوبه شورای ترافیک تهران درباره ایجاد مسیرهای ویژه موتورسیکلت، گفت: بر اساس این مصوبه، موتورسوارانی که قوانین را رعایت کنند، از کلاه ایمنی استفاده کنند و موتورسیکلت آن‌ها دارای پلاک خوانا و غیرمخدوش باشد، می‌توانند از این مسیرها استفاده کنند. در این طرح، موتورسیکلت‌های برقی در اولویت قرار دارند.

وی با بیان اینکه مسیر ویژه موتورسیکلت به‌ صورت آزمایشی در بزرگراه محلاتی ایجاد شده است، افزود: اجرای این طرح آغاز شده و هماهنگی‌های لازم برای کنترل و مدیریت آن در حال انجام است. همچنین، بر اساس نقشه مصوب، این مسیرها در سایر معابر هدف نیز ایجاد خواهند شد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران با اشاره به پیش‌بینی شبکه‌ای حدود ۱۴ کیلومتری در مرحله نخست این طرح گفت: این شبکه در برخی بزرگراه‌های منتهی به مرکز شهر تهران ایجاد خواهد شد که بزرگراه محلاتی یکی از آن‌هاست، این بزرگراه به‌ طور مستقیم با بازار ارتباط دارد و بخش قابل توجهی از ترددهای آن به موتورسیکلت‌ها اختصاص دارد.

علیمردانی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران، حرکت موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌ها ممنوع است و لازم است مسیر حرکت آن‌ها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که از سایر مسیرهای تردد جدا باشد. بر همین اساس، ایجاد مسیرهای ویژه موتورسیکلت در شورای ترافیک تهران به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در بزرگراه محلاتی گفت: این طرح به‌ تدریج در سایر بزرگراه‌های هدف نیز اجرا خواهد شد؛ به‌ ویژه بزرگراه‌هایی که به مرکز شهر تهران و محدوده مرکزی شهر منتهی می‌شوند. البته ایجاد این مسیرها در معابری انجام خواهد شد که امکان اجرای طرح در آن‌ها وجود داشته باشد و ظرفیت و تقاضای لازم نیز برای استفاده از مسیر ویژه موتورسیکلت فراهم باشد.