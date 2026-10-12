مانور لحظه صفر با حضور ۶۰ دستگاه امدادی و خدماتی شهرستان برخوار در ۲۴ کیلومتری مرکز شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این مانور با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی برگزار شد.

منصور شیشه فروش افزود: در این مانور، زمان حضور دستگاه ها، آمادگی خودرو‌ها و تجهیرات و وسایل امدادی و خدماتی بررسی شد.

وی گفت: در این مانور ۶۰ دستگاه امدادی، با ۸۰ خودرو و تجهیزات و ۱۵۰ نیرو در محله مانور حاضر شدند و آمادگی خودرا برای حوادث غیر مترقبه و بارش‌های احتمالی پدیده ال نینو به تماشا گذاشتند.