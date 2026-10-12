به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کار برداشت محصول چای قرمز (چای ترش) با نام علمی L.Hibiscus sabdariffa، از خانواده Malvaceae (الشای الاحمر یا چای مکه) از مزارع روستای علوه شهرستان کارون در جنوب شرق اهواز تا پایان آبان ادامه دارد.

روستای علوه در شرق اهواز و در ۱۰ کیلومتری کوت عبدالله مرکز شهرستان کارون یکی از قطب‌های کاشت و برداشت چای ترش است. محصولی که با توجه به شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه در صورت حمایت دولت و یا سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه‌ی کشاورزی می‌تواند تبدیل به قطب صادراتی و تولیدی این محصول در کشور شود.

آبیاری کم و سودآوری بالای محصول از مزایای کشت چای ترش در راستای تغییر الگوی کشت و توسعه گیاهان کم آب‌بر است.

چای ترش نسبت به سایر گیاهان دارویی معطر، مقاومت بیشتری به شوری آب و خاک دارد و مناسب‌ترین گیاه برای توسعه در مناطق گرمسیر و خشک است. کاهش فشار خون و کنترل کلسترول خون، رفع اختلالات کبدی و صفرا و کمک به پایین آوردن استرس از جمله فواید این گیاه دارویی است.