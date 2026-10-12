به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه، غبار محلی، افزایش ابرناکی و در برخی ساعت‌ها بعد از ظهر وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

محمدرضا انصاری افزود: همچنین امروز (دوشنبه) و فردا با رشد ابر در برخی نقاط استان (به‌ویژه نواحی شرقی و ارتفاعات)، به‌صورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: خلیج فارس در پنج روز آینده وضعیت به‌نسبت آرامی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان استان را قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در نواحی شرقی و ارتفاعات افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی، احتمال تندباد لحظه‌ای در زمان ناپایداری و خیزش گردوخاک محلی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

وی گفت: جهت وزش باد بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در زمان وقوع ناپایداری و تندباد لحظه‌ای تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

انصاری ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد.

وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۲۶ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۸:۵۹، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۲ و مد دوم ساعت ۲۰:۴۱ دقیقه خواهد بود.