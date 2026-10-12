به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمسعود صادقی، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی و نورلان سیدین، رئیس فرهنگستان علوم در آلماتی در راستای توسعه همکاری‌های علمی، میراثی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجارب ارزشمند کارشناسان کشورمان در حوزه حفاظت و مرمت آثار نفیس خطی، دیدار کردند.

در این دیدار، زمینه‌های همکاری مشترک جهت بررسی، حفاظت، دیجیتال‌سازی و مرمت نسخ خطی و کتاب‌های نادر موجود در کتابخانه علمی مرکزی و سایر مراکز علمی آلماتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حفاظت و نگهداری از میراث مکتوب و نسخ خطی تاریخی، یکی از محور‌های مهم دیپلماسی علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های منطقه به ویژه قزاقستان به شمار می‌رود.

دیدار با رئیس فرهنگستان علوم آلماتی با هدف تعریف چارچوب‌های همکاری عملیاتی جهت اعزام کارشناسان مرمت ایرانی و بررسی وضعیت نسخ نفیس تاریخی صورت پذیرفت.

در این نشست، ضمن معرفی کارشناسان و متخصصان برجسته جمهوری اسلامی ایران در حوزه مرمت نسخ خطی و کتابداری تخصصی، درباره شرایط حضور آنان در قزاقستان، روند همکاری‌های فنی و محل‌های مورد نظر برای انجام فعالیت‌های تخصصی توضیحات جامعی ارائه شد.

مقرر شد متخصصان و مرمت‌کاران اعزامی از ایران علاوه بر «فرهنگستان علوم» از «کتابخانه ملی جمهوری قزاقستان» و «کتابخانه فارابی» نیز بازدید به عمل آورند.

هدف اصلی این بازدیدها، ارزیابی میدانی، تبادل تجربه و بررسی زمینه‌های عملیاتی همکاری در حوزه نگهداری، مرمت و حفاظت از کتاب‌های نادر و نسخ خطی است.

در این نشست تأکید شد که متخصصان مرمت اعزامی از ایران، از این طومار تاریخی بازدید کرده، وضعیت آسیب‌شناسی آن را از نظر تخصصی ارزیابی کنند و پیشنهاد‌های فنی خود را درباره امکان و شیوه آسیب‌زدایی و مرمت ارائه نمایند.

دیدار با رئیس فرهنگستان علوم آلماتی نشان‌دهنده نیاز جدی و استقبال طرف قزاقستانی از دانش و توانمندی‌های تخصصی ایران در حوزه مرمت و حفاظت از میراث مکتوب است.

بررسی نسخه نفیس «شجره‌نامه خان‌ها» و همکاری در مرمت آن می‌تواند به نقطه عطفی در تعاملات علمی-فرهنگی دو کشور تبدیل شده و زمینه را برای امضای تفاهم‌نامه‌های جامع‌تر در حوزه دیجیتال‌سازی و مرمت نسخ خطی فراهم سازد.