کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با ورود سامانه بارشی و پیش بینی رگبار‌های باران و رعد و برق هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شد.

ورود سامانه بارشی به زنجان و صدور هشدار هواشناسی

ورود سامانه بارشی به زنجان و صدور هشدار هواشناسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرتضی قدیمی افزود:بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان پیش‌ازظهر امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود؛ ولی از ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر در اغلب مناطق خواهیم بود. این شرایط در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق نیز همراه خواهد شد.

وی گفت: فعالیت این سامانه بارشی کم‌وبیش تا پایان هفته نیز ادامه خواهد داشت و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق تا پایان هفته وجود دارد. هرچند مقدار بارش‌ها قابل‌توجه پیش‌بینی نمی‌شود.

قدیمی گفت: با توجه به تقویت سامانه در روز سه‌شنبه، انتظار می‌رود که احتمال و شدت بارش در روز سه‌شنبه نسبت به سایر روز‌ها بیشتر باشد. در همین زمینه یک هشدار زرد هواشناسی نیز صادر شده است.

کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:در طی این روز‌ها (بویژه در ساعات بعدازظهر) سرعت وزش باد نیز می‌تواند به شکل موقت به آستانه نسبتا شدید برسد.

قیمی افزود:همچنین، دمای هوا تا پایان این هفته در اغلب مناطق با شیب ملایم و تدریجی افزایش خواهد یافت.