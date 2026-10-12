تاکید بر هوشمندسازی شبکه پستی در کرمان
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان بر هوشمند سازی وبروزرسانی خدماتِ شبکه پستی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی در دیدار با سرپرست و جمعی از کارکنان اداره کل پست استان که بمناسبت هفته پست ، با اشاره به سرعت پیشرفتهای علمی گفت پست نیز با ایجاد سرویس های سریع و به روز رسانی و هوشمند سازی خدمات ،برای بهبود کمی و کیفی خدمات خود به مردم اهتمام ویژه داشته باشد .
سرپرست پست استان هم با اشاره به اجرای طرح استفاده از نسل سوم رباتهای تجزیهگر مرسولات در استان گفت: این طرح با بهرهگیری از دانش و توان متخصصان داخلی، و هزینه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است .
آقای سالاری با تاکید بر همکاری بیشتر با شرکتهای دانشبنیان ، حمایتهای دولتی برای رفع کمبودهای زیرساختی و ارائه خدمات بهتر پستی در استان را خواستار شد.
امروز همچنین تعدادی از کارکنان اداره کل پست استان با حضور در یکی از مدارس شهر کرمان ، دانش آموزان را با انواع خدمات پستی بیشتر آشنا کردند. ۱۷تا ۲۳مهر هفته پست نامگذاری شده است.
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