به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی در دیدار با سرپرست و جمعی از کارکنان اداره کل پست استان که بمناسبت هفته پست ، با اشاره به سرعت پیشرفتهای علمی گفت پست نیز با ایجاد سرویس های سریع و به روز رسانی و هوشمند سازی خدمات ،برای بهبود کمی و کیفی خدمات خود به مردم اهتمام ویژه داشته باشد .

سرپرست پست استان هم با اشاره به اجرای طرح استفاده از نسل سوم ربات‌های تجزیه‌گر مرسولات در استان گفت: این طرح با بهره‌گیری از دانش و توان متخصصان داخلی، و هزینه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است .

آقای سالاری با تاکید بر همکاری بیشتر با شرکت‌های دانش‌بنیان ، حمایت‌های دولتی برای رفع کمبودهای زیرساختی و ارائه خدمات بهتر پستی در استان را خواستار شد.

امروز همچنین تعدادی از کارکنان اداره کل پست استان با حضور در یکی از مدارس شهر کرمان ، دانش آموزان را با انواع خدمات پستی بیشتر آشنا کردند. ۱۷تا ۲۳مهر هفته پست نامگذاری شده است.

.