همزمان با هفته جهانی پست، سرپرست و کارکنان اداره کل پست استان کرمان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیدادی‌سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، همزمان با هفته جهانی پست، سرپرست و کارکنان اداره کل پست استان کرمان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیدادی‌سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان دیدار کردند.



در این دیدار نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان ضمن قدردانی از عملکرد این مجموعه، پست را از معدود دستگاه‌های ارتباطی دانست که با گذشت سال‌ها همچنان اعتماد مردم را حفظ کرده است.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیدادی‌سلیمانی افزود: پست باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات، سرعت و دقت خود را افزایش دهد تا جایگاه خود را به عنوان شبکه‌ای پویا و پاسخگو در جامعه تثبیت کند.

در ادامه این نشست، سالاری، سرپرست اداره کل پست استان کرمان، با اشاره به تغییر الگوی خدمات پستی پس از شیوع کرونا گفت: از سال ۱۳۹۸ و گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی، شرکت ملی پست به حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، فروشگاه‌های آنلاین و مصرف‌کنندگان تبدیل شد. در این دوران، با بازتعریف فرآیندها، حجم خدمات با وجود زیرساخت‌های ثابت، چندین برابر شد.

سالاری با بیان اینکه شبکه پستی از ساختار سنتی فاصله گرفته و به سمت صنعتی‌شدن حرکت می‌کند، اظهار داشت: همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار دارد که نتیجه آن کاهش خطای انسانی، صرفه‌جویی در انرژی و افزایش رضایت‌مندی مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبودها در حوزه لجستیک زمینی اشاره کرد و افزود: برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی، علاوه بر استفاده از حمایت‌های دولتی، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی توانمند هستیم.

سرپرست اداره کل پست استان کرمان همچنین از بهره‌برداری از نسل سوم ربات‌های تجزیه‌گر مرسولات به عنوان یک پروژه شاخص خبر داد.



وی تصریح کرد: این طرح که با طراحی و دانش متخصصان داخلی و صرف اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی اجرا شده است، در هفته دولت به بهره‌برداری رسمی می‌رسد و هم‌اکنون اقدامات مربوط به استانداردسازی فضای پیرامونی آن در حال انجام است.

گفتنی است ۱۷ تا ۲۳ مهرماه به عنوان هفته جهانی پست نام‌گذاری شده است.