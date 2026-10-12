به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی، مدیر حوزه علمیه استان، در آیین کلنگ‌زنی ساخت ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه استان در شهرک منظریه شهرکرد، با اشاره به مشخصات این طرح گفت: زمین این طرح در سال ۱۴۰۱ از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی به مساحت حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع اختصاص یافته و ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه استان با زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه این ساختمان محل استقرار مرکز مدیریت حوزه علمیه استان خواهد بود، افزود: این مرکز، محل ابلاغ برنامه‌ها، طرح‌ها و سیاست‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور به مدارس علمیه استان و کانون اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های حوزوی در سطح استان خواهد بود.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به فعالیت ۱۰ حوزه علمیه در ۱۰ نقطه استان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مدیریتی و پشتیبانی برای ارتقای فعالیت‌های حوزوی تأکید کرد و گفت: برای ارتقای کمی و کیفی حوزه‌های علمیه و تقویت حضور میدانی، جهادی و تبلیغی طلاب، به برنامه‌ریزی و زیرساخت‌های مناسب نیاز داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی با تأکید بر ضرورت ارتباط حوزه‌های علمیه با مردم گفت: این ساختمان باید به محلی برای ارتباط میان حوزه و مردم تبدیل شود؛ چراکه اگر ارتباط حوزه با مردم به‌درستی تعریف نشود، حوزه به جزیره‌ای دورافتاده تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های حوزه‌های علمیه استان خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های فرهنگی و حوزوی هرچه توسعه پیدا کنند، برای استان و مراکز علمی و دینی آن مفید خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه در طول دهه‌های گذشته، آن‌گونه که باید به زیرساخت‌های حوزه‌های علمیه رسیدگی نشده و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان نیز تاکنون از ساختمان مستقل برخوردار نبوده است.