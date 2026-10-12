

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های مؤثر برای اواخر مهرماه گفت: کشاورزان باید اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند و برنامه کشت خود را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه تنظیم کنند.

وی با تاکید بر رعایت زمان مناسب کشت، به‌ویژه در اراضی دیم ،به کشاورزان توصیه کرد: استفاده از بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده (افزایش عملکرد ۲۰ تا ۲۵ درصد) را به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی گفت: امسال ۱۶ محصول کشاورزی (گندم، جو، چغندرقند، کلزا و...) تحت پوشش بیمه فراگیر اجباری قرار می‌گیرند و هزینه بیمه پایه کاملاً توسط دولت پرداخت می‌شود.

کشاورزان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های بیمه، بیمه تکمیلی نیز تهیه کنند.