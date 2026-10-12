پخش زنده
امروز: -
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی ارتحال عالم ربانی حضرت آیتالله حاج سید علیرضا حیدری یزدی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی ارتحال عالم ربانی و استاد برجسته اخلاق، حضرت آیتالله حاج سید علیرضا حیدری یزدی را به حوزههای علمیه و مردم شریف استان یزد تسلیت گفت.
متن کامل پیام رئیسجمهور به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال عالم ربانی، اسوه تقوا و استاد اخلاق حضرت آیتالله حاج سید علیرضا حیدری یزدی موجب تأثر گردید.
آن عالم جلیلالقدر که خاستگاهش بیتی ریشهدار در علم، تقوا و فضیلت بود، زهد، پارسایی و منش مردمی را در مکتب والد گرانقدر خویش آموخت و با بهرهمندی از فیض درک محضر امام خمینی (ره) در روزگار غربت نجف، آن را به کمال رساند و عمر با برکت خود را در سنگر دفاع از معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام، تدریس و هدایت نفوس، و ملجأیت مردمی با زیّ زاهدانه و متواضعانه سپری نمود. خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزههای علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشهای گرانقدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی خواهد بود.
اینجانب این ضایعه اسفبار را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، حوزههای علمیه کشور، مردم شریف و ولایتمدار استان یزد، بهویژه بیت مکرم حیدری و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»