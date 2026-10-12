دستگیری سارق مشاعات ساختمانی با ۱۷ فقره سرقت در اراک
سرپرست فرماندهی انتظامی اراک از دستگیری سارقی خبر داد که با ۱۷ فقره سرقت اموال مشاعات مجتمعهای مسکونی در این شهرستان دست به سرقت زده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ محسن رضایی، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مشاعات مجتمعهای مسکونی در برخی مناطق شهر اراک، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ رضوی اراک با اقدامات اطلاعاتی، یک سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک با اشاره به کشف مقادیری اقلام سرقتی از مخفیگاه متهم گفت: این فرد به ۱۷ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمانی در شهر اراک اعتراف کرده است.
سرهنگ رضایی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.