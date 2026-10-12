تیم‌های راگبی استان قم در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، موفق به کسب یک عنوان نایب‌قهرمانی و یک مقام سوم مشترک شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان رقابت‌های راگبی قهرمانی کشور که با هدف شناسایی نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات سال آینده برگزار شد، نمایندگان قم عملکرد موفقی داشتند.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان زنجان برگزار گردید، تیم بزرگسالان راگبی قم با نمایش بازی‌های فنی و قابل‌قبول، موفق شد عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کند.

همچنین تیم جوانان قم نیز در این رقابت‌های ملی، با تلاش ورزشکاران خود توانست جایگاه سوم مشترک کشور را کسب کند تا دومین سکوی قهرمانی این مسابقات به نام استان قم ثبت شود.

این مسابقات به عنوان مرحله انتخابی تیم ملی راگبی برگزار شد و ورزشکاران قمی با این موفقیت، شانس خود را برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی در رقابت‌های سال آینده افزایش دادند.