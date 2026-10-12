مدیر کل هواشناسی استان گفت: با توجه به تاثیر پدیده النینو بر جو استان انتظار داریم بارش‌های فصل پاییز و اوایل زمستان در خراسان جنوبی بیش از نرمال باشد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: پدیده ال‌نینو به‌صورت غیرمستقیم باعث افزایش رطوبت در منطقه از سمت دریای سرخ و دریای عرب می شود و از نشانه‌های تقویت ال‌نینو در منطقه نیز می‌توان به گرمای هوا در فصل تابستان و همچنین تضعیف سامانه بارش‌های موسمی اشاره کرد.

نخعی افزود: ال‌نینو یک پدیده جوی - اقیانوسی مربوط به مناطق استوایی اقیانوس آرام است که امسال تقویت شده است و می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم خاورمیانه و به‌تبع آن خراسان جنوبی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی گفت: بر این اساس، انتظار داریم بارش‌های فصل پاییز و اوایل زمستان در خراسان جنوبی بیش از نرمال باشد که میانگین بارش استان در فصل پاییز حدود ۱۸.۵ میلی‌متر است.

نخعی، با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بارش پاییز امسال در خراسان جنوبی حدود ۵ تا ۲۵ میلی‌متر بیشتر از نرمال باشد افزود: این شرایط به‌ویژه در مناطق شمالی استان و مرکز استان می‌تواند محسوس‌تر باشد و باید توجه داشت که افزایش بارش تنها به دلیل پدیده ال‌نینو نیست، بلکه همراهی آن با سایر شاخص‌های اقلیمی است که شرایط را برای وقوع بارش‌های فراتر از نرمال فراهم کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان، با اشاره به اینکه این پیش‌بینی‌ها در حال حاضر در مقیاس فصلی و بر اساس تأثیرات غیرمستقیم پدیده ال‌نینو انجام شده است گفت: انتظار داریم بارش‌های سامانه‌ای از امروز تا پانزدهم آذرماه در منطقه رخ دهد و دوره‌های بارشی معمولاً حدود یک هفته تا ۱۰ روز ادامه دارند.

نخعی افزود: جزئیات این سامانه‌های بارشی در پیش‌بینی‌های پنج‌روزه که به‌صورت روزانه صادر می شود، اعلام خواهد شد.

وی گفت: چنانچه شرایط به سمت وضعیت هشدار پیش برود، متناسب با شدت پدیده و میزان بارش، حدود دو تا سه روز قبل هشدار‌های لازم صادر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی خطاب به کشاورزان گفت: با توجه‌ به آغاز برداشت زرشک انتظار می‌رود کشاورزان پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های هواشناسی را به‌صورت مستمر دنبال کنند تا بتوانند در زمان مناسب نسبت به برداشت محصول خود اقدام کنند.

نخعی گفت: از نظر دمایی نیز انتظار داریم دما در ماه‌های آینده، تا حدود بهمن‌ماه، یک تا دو درجه بالاتر از نرمال باشد و برای فصل زمستان نیز در حالت خوش‌بینانه، بارش‌هایی در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.