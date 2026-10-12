به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی افزود: ماموریت جمعیت هلال‌احمر تنها امدادرسانی در سوانح و بحران‌ها نیست بلکه رسالت اصلی این مجموعه توانمندسازی و حمایت‌های لازم از نیازمندان است به‌ویژه در قشر دانش‌آموزی که هیچ فردی به دلیل کمبود امکانات اولیه از مسیر تحصیل باز نماند.

وی ادامه داد: در قالب طرح‌ملی ارمغان مهر ۱۵۳ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال نوشت افزار و وسایل آموزشی با همکاری و حمایت خیران تامین و توزیع شد.

عبودی مزرعی تصریح کرد: بسته‌های تحصیلی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه، شوشتر، گتوند، مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، هفتکل، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، ماهشهر، آغاجاری، امیدیه، هندیجان، دشت آزادگان، هویزه، شادگان، ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: این طرح با تلاش ۶۰۷ داوطلب افتخاری جمعیت هلال‌احمر استان در قالب یک هزار و ۸۵۴ ساعت کار داوطلبی در دورترین نقاط استان انجام شد.

به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان، ۹۰ هزار دانش آموز نیازمند زیر پوشش این نهاد حمایتی هستند.