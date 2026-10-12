سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، بخشی ازسهام، دارایی و بنگاه متعلق به دولت را عرضه و واگذار نماید.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، بخشی ازسهام، دارایی و بنگاه متعلق به دولت عبارت از «شرکت احیاء استیل فولاد بافت»، «سردخانه مخروبه و تعداد ۱۴ باب ساختمان متعلق به سردخانه»، «جایگاه سوخت دامپزشکی تهران»، «زمین مجاور جایگاه سوخت شماره (۱) ارومیه»، «هشت واحد آپارتمان مسکونی (خانه سازمانی) مشهد- با اولویت واگذاری به صورت یکجا» و «میدان دام محمد آباد اصفهان» را به شرح جداول زیر عرضه و واگذار نماید.

نسخه تکمیلی این آگهی، در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی قسمت آگهی‌های عرضه اینجا در دسترس می‌باشد.