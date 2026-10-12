به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نمایشگاه بین المللی از بذر تا غذا با استقبال حداکثری بازدیدکنندگان از کشور‌های مختلف، آشپز‌های ایرانی غذای سنتی «چلوکباب» را به بیش از ۱۵۰ مهمان معرفی کردند.

سرو چلوکباب با ابتکار غرفه جمهوری اسلامی ایران همراه با اجرای زنده موسیقی سنتی انجام شد و ده‌ها نفر از علاقه‌مندان ایتالیایی با وجود گرمای شدید تا پایان برنامه در محل باقی ماندند.

همچنین در حاشیه این رویداد، کتابچه «ایران روی میز» شامل دستور پخت بیش از ۲۵ غذای ایرانی و دسر رونمایی و در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.