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مادر شهید محمد مهان از شهدای گرانقدر دوران هشت سال دفاع مقدس امروز در مراغه به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حاجیه خانم اقلیمه ملکی مطلق در سن ۸۵ سالگی به علت کهولت سن چشم از جهان فرو بست و دار فانی را وداع گفت. پیکر این مادر شهید با حضور مردم شهید پرور مراغه در گلشن زهرای این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.
این مادر فداکار هشت سال مسئول پشتیبانی جنگ بانوان در دوران دفاع مقدس در مراغه بود. بسیجی شهید محمد مهان، سال ۱۳۴۶ در مراغه متولد شد و سال ۱۳۶۲ در سن ۱۶ سالگی در جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمد.
وصیتنامه و پیام شهید:
این شهید بزرگوار در وصیتنامه خود، بر پاسداری از ارزشهای اسلامی، اطاعت از ولایت فقیه، وحدت و همدلی ملت ایران و حمایت از خانوادههای شهدا و ایثارگران تأکید کرد و همواره یادآور شده است که راه شهدا، راه عزت، سربلندی و تعالی ایران اسلامی است.