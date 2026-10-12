وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و گوی تلفنی با همتای عربستانی با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، تأکید کرد که اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، موجب پیچیده‌ترشدن وضعیت موجود خواهد شد.

عراقچی: اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، باعث پیچیده‌ترشدن وضعیت منطقه

عراقچی: اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، باعث پیچیده‌ترشدن وضعیت منطقه

گفت و گوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان:

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان امشب در یک تماس تلفنی درباره تحولات جاری در منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر امورخارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، تأکید کرد که اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، موجب پیچیده‌ترشدن وضعیت موجود خواهد شد.

عراقچی همچنین با تاکید بر اینکه بحران‌های موجود در منطقه راه‌حل نظامی ندارد، تصریح کرد؛ جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت برای کمک به شروع گفت‌و‌گو بین عربستان و یمن و مساعدت جهت دستیابی به راه‌حلی سیاسی است.