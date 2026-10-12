به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه فراهم کردن امکان دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی و مشارکت مؤثر بخش‌های مختلف جامعه است گفت: ۸ طرح بهداشتی گیلان در فهرست طرح‌های سال ۱۴۰۵ قرار دارد. وی با بیان اینکه این طرح‌ها در شهرستان‌های املش، شفت و لنگرود تعریف شده‌اند، افزود: ساخت مرکز جامع سلامت کیا‌کلایه املش، خانه بهداشت خرطوم، شادخال و لیشاوندان در شهرستان شفت و ساخت خانه‌های بهداشت حاجی‌سرا، خرما، کردسراکوه و بی‌پس‌باغ در شهرستان لنگرود، ۸ طرح معرفی‌شده دانشگاه در این طرح هستند. دکتر امید شهیر، مدیر بودجه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز با اشاره به سازوکار اجرای طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات‌ها، گفت: در این برنامه، صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند از میان طرح‌های اولویت‌دار معرفی‌شده، یک طرح را انتخاب کرده و محل مصرف مالیات خود را به تأمین مالی همان طرح اختصاص دهند. طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات‌ها با هدف افزایش مشارکت مؤدیان در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور، از سال ۱۴۰۳ با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه به اجرا درآمده است؛ طرحی که به صاحبان مشاغل واجد شرایط امکان می‌دهد از میان پروژه‌های معرفی‌شده، یک طرح را انتخاب کنند و مالیات پرداختی خود را به تأمین مالی آن اختصاص دهند.