به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس با عنوان اکسپو شیراز ۲۰۲۶ با حضور ۳۴۳ میهمان خارجی از بیش از ۱۰ کشور از دیروز در شیراز اغاز شده و تا ۲۴ مهر ادامه دارد.

فعالان اقتصادی از روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، کویت، عمان، قطر، عراق، افغانستان، پاکستان، هلند و ترکیه در این نمایشگاه حضور دارند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای مراودات تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی با تجار و متخصصان کشور‌های همسایه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، برگزاری آن را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی و پیوند توانمندی‌های داخلی با بازار‌های جهانی دانست.

محسن پاپری‌زارعی با تأکید بر لزوم تکیه بر مزیت‌های رقابتی استان و حمایت از سرمایه‌گذاران، هدف از این رویداد را تبدیل فارس به قطب صادراتی منطقه اعلام کرد.

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس تا ۲۴ مهر دایر است.