مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مقابله با پیامد‌های بحران‌های شهری، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ و فراهم کردن سرپناه استاندارد را از محور‌های مهم برنامه‌ریزی در این وزارتخانه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهیر متکی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر، بر ضرورت توجه به کیفیت زندگی در برنامه‌های عمرانی و شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به محورهای مورد توجه سازمان اسکان بشر ملل متحد گفت: تأمین مسکن مطلوب و مدیریت بحران‌های شهری از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی کشور است.

متکی افزود: با توجه به تجربه ایران در مواجهه با جنگ‌ها و بحران‌های اخیر، بررسی راهکارهای بازسازی و کاهش آسیب‌پذیری شهرها اهمیت ویژه‌ای دارد.

دبیر کمیته اسکان بشر ادامه داد: ارتقای توان کشور برای مقابله با پیامدهای جنگ و تقویت ظرفیت بازسازی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه راه و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم بررسی ابعاد مختلف مسکن مناسب و الزامات پاسخ‌گویی به شرایط اضطراری تأکید کرد.

این مراسم هم‌زمان با روز جهانی اسکان بشر، با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران برگزار شد.

متکی در پایان، بر اهمیت همکاری میان نهادهای مرتبط برای پیگیری مسائل مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.