به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: این میزان فرآورده غذایی غیرقابل مصرف در ۱۵ هزار و ۲۹۲ بازدید بهداشتی بیش از ۶۵۰ مسئول فنی بهداشتی وشبکه دامپزشکی درشهرستان‌ها از مراکز عرضه شناسایی و از چرخه مصرف مردم استان خارج شد.

محمد رفیعی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۰۰ تن فرآورده مشکوک توقیف و بیش از ۴۳ تن فرآورده غیرقابل مصرف هم در بازرسی‌ها از چرخه خارج شده است، افزود: همچنین ۴۶۰ نمونه‌برداری و آزمایش اجرا و بخشی از پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گوشت قرمز و بیش از ۶۴ هزار تن گوشت انواع پرندگان در کشتارگاه‌ها با نظارت تولید شده است، ادامه داد: از این میان ۴۱۷ تن گوشت و آلایش غیرقابل مصرف دام و ۳۷۵ تن مربوط به پرندگان از چرخه مصرف خارج شده است و در مجموع حدود ۸۳۵ تن فرآورده غیرقابل مصرف از چرخه غذایی خارج شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان با بیان اینکه بیش از ۴۷ درصد بیماری‌های انسانی منشأ حیوانی یا مربوط به فرآورده‌های حیوانی است، گفت: همچنین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بیماری‌های عفونی مشترک انسان و دام هستند و بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های نوپدید و بازپدید منشأ حیوانی دارند.

رفیعی با اشاره به اینکه دامپزشکی خط مقدم پیشگیری از ورود بیماری‌ها به حوزه سلامت انسان است، افزود: سال گذشته برای بیش از پنج هزار خودرو پروانه بهداشتی حمل صادر شد، تا سلامت لجستیک فرآورده‌ها تضمین شود.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون موردی از آلودگی دام به تب کریمه کنگو در استان اصفهان گزارش نشده است، ادامه داد: تب کریمه–کنگو از بیماری‌های مشترکی است که می‌تواند مرگبار باشد و بیشتر از مسیر کشتار غیربهداشتی منتقل می‌شود؛ ذبح در کشتارگاه و ماندن گوشت حدود ۲۴ ساعت موجب کاهش اسیدیته و کاهش خطر بیماری می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه بهداشت و سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است، از مردم خواست: گوشت و فرآورده آن را از مراکز مجاز تهیه کرده و از خرید کنار جاده‌ای یا کشتار غیر مجاز خودداری کنند.

استان اصفهان ۳۰ کشتارگاه دام، ۲۰ کشتارگاه طیور، ۱۱ میدان دام، بیش از ۷۰ واحد بسته‌بندی فرآورده‌های دامی، ۲۰ سردخانه، بیش از هشت هزار واحد عرضه، ۲۱ واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ، ۴۵ مرکز بسته‌بندی و ۱۳ کارخانه لبنی با نظارت اداره کل دامپزشکی دارد.