\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u06cc\u06a9 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n