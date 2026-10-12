به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،گردهمایی مدیران این سازمان با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» با حضور جمعی از مدیران و مسئولان، در مجتمع کوثر شهرستان بابلسر برگزار شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه این گردهمایی، با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های این سازمان در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار ما، ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم عزیز کشورمان است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین خدماتی که می‌توان به شهروندان در استان‌های مختلف ارائه داد، فراهم کردن امکان استفاده بیشتر و بهتر آنان از طبیعت کشور است.

وحید افزود: سازمان منابع طبیعی در این زمینه چند اقدام را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله تقویت امکانات و امکان بازدید از پارک‌های جنگلی. به عنوان مثال، در استان مازندران که ۴۵ پارک جنگلی وجود دارد، طرح‌های تکمیلی و اصلاحی تهیه شده تا مردم بتوانند بهتر و بیشتر از خدمات این پارک‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در سراسر کشور دستور داده شده که پارک‌هایی تحت عنوان «پارک زندگی» و «پارک آبخیز» احداث شود. زیرساخت این پارک‌ها با کمک استانداری‌ها و شهرداری‌ها توسط سازمان منابع طبیعی تأمین خواهد شد، زمین توسط منابع طبیعی در اختیار قرار می‌گیرد و نهال رایگان برای کل کشور در سطح ۱۱ هزار هکتار از نهالستان‌های منابع طبیعی تهیه و ارائه خواهد شد.

افلاطونی هدف از این اقدام را افزایش مشارکت مردم در عرصه‌های منابع طبیعی و احیای طبیعت عنوان کرد و در تعریف پارک زندگی افزود: در هر شهر، عرصه‌ای اختصاص خواهد یافت که مردم بتوانند خودشان در آن نهال بکارند و این نهال‌ها به نام خودشان پلاک‌گذاری شود. شهروندان می‌توانند در مناسبت‌های مختلف نظیر ازدواج، تولد فرزند، سالگرد ازدواج یا سالروز تولد فرزندشان، نهال بکارند و آن را به یاد عزیزانشان و به نام خودشان ثبت کنند. نگهداری این نهال‌ها نیز هم با مشارکت خود مردم و هم توسط همکاران منابع طبیعی انجام خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار داشت: در هر استان یک نمونه کامل از پارک آبخیز و به عبارتی یک پایلوت کامل از عملیات آبخیزداری نمایش داده خواهد شد. این کار از استان مرکزی با نام «پارک آبخیز گردو» آغاز شده و در برخی استان‌های کشور نیز به صورت عملیاتی وارد شده است و ان‌شاءالله در استان مازندران نیز اجرا خواهد شد.

وحید افزود: در حوزه آبخیزداری، از ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی کشور، حدود ۱۲۰ میلیون هکتار مستعد اجرای عملیات آبخیزداری است که مورد بررسی‌ها و مطالعات اولیه این سازمان قرار گرفته است. از این میزان، ۴۸ میلیون هکتار دارای مطالعه دقیق و آماده اجرا است و از این ۴۸ میلیون هکتار نیز تاکنون حدود ۳۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است. به عبارتی، حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی دارای مطالعه شده و آماده اجرای عملیات آبخیزداری است که در صورت تأمین مالی و اعتبار، قابل اجرا خواهد بود.

وی در ادامه گفت: در حوزه جنگل، اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. در این زمینه، خوشبختانه در حوزه زاگرس، سند زاگرس تهیه و به ریاست محترم جمهوری ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است و به محض تصویب توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در حوزه جنگل‌های هیرکانی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، حدود ۱۰۴ حوزه آبخیز مورد مطالعه قرار گرفته و طرح جامع تهیه شده است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین طرح تفصیلی در ۲۸ حوزه از ۱۰۴ حوزه به طور ۱۰۰ درصد آماده اجرا است و به محض ابلاغ اعتبار از سوی وزارت، اجرایی خواهد شد.

افلاطون در خصوص حوزه مراتع خاطرنشان کرد: برنامه سازمان این است که تمام مراتع کشور دارای طرح مرتعداری شوند. در حال حاضر از حدود ۸۲ میلیون هکتار اراضی مرتعی کشور که بزرگ‌ترین اکوسیستم زنده کشور تلقی می‌شود، حدود ۴۵ میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شده و مابقی نیز در دستور کار سازمان منابع طبیعی قرار دارد.

این گردهمایی با هدف بررسی راهکار‌های تقویت اقتصاد مقاومتی، ارتقای هماهنگی مدیریتی و تبیین نقش منابع طبیعی و آبخیزداری در پایداری اقتصادی، حفظ سرمایه‌های ملی و تقویت امنیت کشور برگزار شد.