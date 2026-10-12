شهردار کلور از برگزاری چهارمین دوره جشنواره گردوی این شهر با رویکرد توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی خبر داد و گفت: این رویداد ملی، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در محل پارک ساحلی لاله کلور اردبیل با حضور گسترده گردشگران و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مرتضی مطهری با تأکید بر اینکه جشنواره گردوی کلور پس از سال‌ها پیگیری در سال ۱۴۰۳ رسماً از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فهرست رویداد‌های ملی گردشگری کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت: ثبت ملی این رویداد گامی راهبردی در راستای بازتعریف هویت اقتصادی و گردشگری منطقه شاهرود به شمار می‌رود و شهرداری کلور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تمام توان خود را برای اجرای باشکوه و درخور شأن این آیین کهن به کار بسته است.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این جشنواره و ابعاد فرا استانی و ملی این همایش تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از مهمانان، فعالان حوزه تولید و گردشگران انجام شده است

شهردار کلور گفت: در این جشنواره از استان‌های گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران و البرز حضور خواهند داشت و کلور بار دیگر پیونددهنده اقوام و فرهنگ‌های گوناگون منطقه خواهد بود.

مطهری پیرامون برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد بیان داشت: تدارک ویژه‌ای برای اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، موسیقی سنتی و آیین‌های شادمانه متناسب با فرهنگ اصیل تاتی دیده شده است تا فضایی سرشار از نشاط اجتماعی را برای خانواده‌ها رقم بزند.

وی همچنین برپایی ۲۵ غرفه ویژه عرضه مستقیم محصولات را از بخش‌های محوری این جشنواره دانست و خاطرنشان کرد: در این غرفه‌ها بهترین ارقام گردوی باغات کهن منطقه، فرآورده‌های باغی، محصولات ارگانیک روستایی و انواع نان‌ها و شیرینی‌جات سنتی و دست‌پخت بانوان هنرمند بخش شاهرود بدون واسطه در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا نقشی مؤثر در رونق معیشت محلی و توانمندسازی اقتصادی جامعه میزبان ایفا نماید.

شهردار کلور یکی از شاخص‌ترین تفاوت‌های دوره چهارم با دوره‌های پیشین را پیوند ورزش و فرهنگ برشمرد و تأکید کرد هم‌زمان با این آیین کهن، نخستین دوره بازی‌های بومی و محلی بخش شاهرود نیز با حضور ۳۲ تیم از بخش شاهرودبرگزار می‌شود که علاوه بر احیای سنت‌ها و بازی‌های دیرین دیار شاهرود، هیجان و پویایی مضاعفی به جشنواره خواهد بخشید.

مطهری ضمن دعوت از عموم مردم، گردشگران و اهالی رسانه برای حضور در این جشن برداشت محصول، ابراز امیدواری کرد برگزاری رویداد‌هایی از این دست بسترساز معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی و تاریخی شهر کلور و تبدیل آن به یکی از قطب‌های پایدار بوم‌گردی و گردشگری رویدادمحور در شمال‌غرب کشور باشد.