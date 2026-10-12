رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر ضرورت افزایش سواد سلامت جامعه برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر، از برگزاری دو سمینار تخصصی در مهر و آبان‌ماه با هدف آموزش گروه‌های پزشکی و مردم، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تدوین گایدلاین‌های درمانی و ترویج اصلاح سبک زندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به اینکه مهم‌ترین هدف از برگزاری نشست‌های پیش‌رو چیست و مخاطبان اصلی آن چه کسانی هستند، گفت: به هر حال دو سمینار آموزش تخصصی برای گروه‌های پزشکی و مردم به زودی برگزار خواهد شد؛ یکی در اواخر آبان و دیگری در اواخر مهرماه. سمینار اواخر مهرماه که مصادف با روز جهانی پوکی استخوان است، برای محققین و گروه‌های پزشکی برگزار می‌شود و سمینار بعدی به موضوع دیابت اختصاص دارد. هر دوی اینها از موضوعاتی هستند که در بیماری‌های غیرواگیر جایگاه بالایی دارند و ما ملزم شدیم که کنترل این بیماری‌ها را در کشور وسیع‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های اخیر در زمینه هوش مصنوعی و کار‌های مجازی در حوزه پزشکی، امید به موفقیت را بیش از گذشته کرده است، افزود: امیدوار هستیم با روش‌های مختلف آموزشی و اطلاع‌رسانی، سواد عمومی مردم را بالاتر ببریم و با کمک وزارت بهداشت که مسئولیت این کار را بر عهده دارد، مراقبت‌های عمومی را اصلاح کنیم و دستورات و راهنما‌های دقیق‌تری در اختیار گروه‌های علمی قرار دهیم. در تحقیقات جهانی نشان داده شده است که گایدلاین‌های درمانی تنها درصد کمی، حدود ۶ درصد در ارائه خدمات نقش دارند، اما امروز با کمک هوش مصنوعی و آموزش‌هایی که به این سیستم داده می‌شود، می‌توانیم کنترل‌های دقیق‌تری از بیماران انجام دهیم و وقتی که فرد می‌خواهد از آن راهنما استفاده کند، در دسترس‌اش قرار می‌گیرد.

لاریجانی ادامه داد: هدف از این سمینار‌ها این است که آموزش‌های مردمی را بیشتر کنیم، از ابزار‌های جدید برای توسعه این کار با کمک رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز مختلف استفاده کنیم و هم اینکه گروه‌های تخصصی ما با آنچه که در این زمینه‌ها می‌گذرد، آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی در خصوص اینکه این بیماری در چه افرادی شایع‌تر است و چه کسانی باید زودتر به فکر ارزیابی باشند، توضیح داد: پوکی استخوان هم مثل بقیه اعضا، با افزایش سن به تدریج قوام ساختار استخوانی خود را از دست می‌دهد و آسیب‌پذیرتر می‌شود؛ به‌طوری که در مقابل ضربه‌های عادی، فرد ممکن است دچار شکستگی شود. این در حالت عادی است، اما افرادی که مصرف برخی دارو‌ها را دارند، فعالیت فیزیکی‌شان کم است یا تغذیه‌شان نامناسب است، ممکن است زودتر دچار این آفت شوند. این مسئله سنی است، اما متأسفانه به دلیل فعالیت کم، ورزش نکردن، اعتیاد و تغذیه نامناسب می‌تواند سریع‌تر رخ دهد.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم خاطرنشان کرد: حتی در کسانی که فعالیت نمی‌کنند، علاوه بر پوکی استخوان، شاهد از بین رفتن عضلات نگه‌دارنده استخوان هستیم که امروزه به عنوان سارکوپنی شناخته می‌شود و در کنار پوکی استخوان می‌تواند آسیب بیشتری به افراد وارد کند. آفت اصلی پوکی استخوان، شکستگی به‌ویژه در ستون فقرات و لگن است که می‌تواند فرد را از تکاپو بیندازد و در صورت عدم درمان مناسب، بر زندگی فرد تأثیر منفی بگذارد.

لاریجانی در پایان با اشاره به خاموش بودن این بیماری گفت: همان‌طور که فرمودید، پوکی استخوان یک بیماری خاموش است؛ درست مثل دیابت و بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر که تا زمانی که فرد دچار چالشی نشود، صدای زیادی ندارند. مهم‌ترین کار این است که ریسک‌های افراد را بررسی کنیم. ما اصولاً باید افراد بالای ۶۵ سال را از نظر قوام استخوانی بررسی کنیم. روش‌های مختلفی وجود دارد که بهترین آن سنجش تراکم استخوان است، اما روش‌هایی برای بررسی ریسک افراد نیز وجود دارد که باید به آنها کمک کرد. در کنار درمان طبی و دارویی، تغییر سبک زندگی و پرهیز از آسیب‌رسان‌ها و همچنین مصرف کافی کلسیم و ویتامین D می‌تواند به بهبود وضعیت استخوان کمک کند.