به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه محسن حسنی، فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری متهم فراری یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی در جزیره کیش خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳ نفر از شهروندان در این پرونده شناسایی شده‌اند و ارزش طلا و ارز‌های کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: با توجه به مبلغ قابل‌توجه کلاهبرداری و تعدد شکات، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه بررسی اظهارات شکات نشان داد متهم پس از جلب اعتماد شهروندان، با طرح پیشنهاد‌هایی از جمله فروش خودرو‌های وارداتی و مشارکت در سرمایه‌گذاری، مقادیر قابل‌توجهی طلا و ارز از آنان دریافت کرده، اما از بازگرداندن اموال خودداری کرده است.تصریح کرد: متهم که از تحت تعقیب قضایی بودن خود اطلاع داشت، با احتیاط فراوان اقدام می‌کرد؛ با این حال، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرنخ‌هایی از محل حضور وی به دست آوردند.

حسنی گفت: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم به جزیره کیش متواری شده است. در پی هماهنگی با مقام قضایی و صدور نیابت قضایی، تیمی از مأموران پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری وی به این جزیره اعزام شدند.

وی با اشاره به دشواری شناسایی محل اختفای متهم ادامه داد: با وجود در اختیار نبودن نشانی دقیق محل حضور وی، مأموران پس از چند روز تحقیق و پیگیری و با استفاده از سرنخ‌های موجود، مخفیگاه متهم را در یکی از برج‌های مسکونی جزیره کیش شناسایی کردند.

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را مقابل درِ منزلش دستگیر کردند. پس از انجام تشریفات قضایی و هماهنگی با مرجع قضایی در کیش، متهم تحت نظر قرار گرفت و بازجویی از وی آغاز شد.

سرهنگ حسنی با اشاره به اینکه متهم در جریان بازجویی‌های فنی، پس از مشاهده مستندات و مواجهه حضوری با شکات، به کلاهبرداری اعتراف کرد تصریح کرد:تاکنون ۱۳ نفر از شهروندانی که از این طریق متضرر شده‌اند، شناسایی شده‌اند و مجموع ارزش طلا و ارز‌های کلاهبرداری‌شده از آنان حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی گفت: رسیدگی به پرونده و انجام اقدامات قانونی در این خصوص همچنان ادامه دارد.