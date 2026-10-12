

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بنا به اعلام فدراسیون فوتبال، ناصر جنگی قضاوت این دیدار را برعهده دارد و علیرضا شعرانی، محمدرضا اخلاقی و ایمان احمدی کمک‌های او هستند.

ناظر این دیدار نیز رضا عادل است. تیم بعثت کرمانشاه در حال حاضر در رتبه چهارم و تیم آریو اسلامشهر در رتبه هشتم جدول لیگ دسته اول فوتبال قرار دارند.

تیم بعثت کرمانشاه از مجموع چهار بازی گذشته خود، دو پیروزی، یک تساوی و دو باخت کسب کرده و هم اکنون هفت امتیازی است. تیم آریو اسلامشهر نیز از چهار بازی قبل خود، دو پیروزی و دو باخت بدست آورده و در حال حاضر شش امتیاز دارد.