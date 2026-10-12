به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن نادری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: برای اجرای حدود یک‌هزار و ۷۰۰ طرح در قالب ۲۲۸ مصوبه سفر، ۱۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی پیش‌بینی شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و متناسب با نیاز‌های استان، میزان تخصیص اعتبارات تاکنون به ۲۹ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: این طرح‌ها از محل منابع سفر، اعتبارات استانی و ملی و سایر منابع تأمین مالی شده‌اند و بیش از ۸۰۰ طرح از آنها ماهیت روستایی دارند که نشان‌دهنده توجه به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در مناطق روستایی استان است.

نادری با اشاره به روند تأمین اعتبارات این طرح‌ها گفت: اعتبار اولیه ردیف سفر رهبر شهید به استان پنج‌هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود که تاکنون ۲۰ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال از این محل تخصیص یافته و به بیش از چهار برابر اعتبار اولیه رسیده است و همچنین بخشی از تعهدات محقق‌نشده دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها برای اجرای پروژه‌های استان از محل اعتبارات این ردیف جبران شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی ادامه داد: از مجموع هفت‌هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال اعتبار مصوب از محل اعتبارات ملی وزارتخانه‌ها و منابع داخلی دستگاه‌ها، پنج‌هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال تخصیص یافته است و همچنین از دو‌هزار و ۳۸ میلیارد ریال اعتبار مصوب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ۴۷۷ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی با اشاره به تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده در چارچوب مصوبات سفر اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی مصوب، تاکنون پنج‌هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال، معادل ۴۸ درصد، پرداخت شده است.

نادری احداث مدارس، توسعه فضا‌های ورزشی و فرهنگی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستا‌ها و اجرای طرح‌های هادی روستایی را از مهم‌ترین محور‌های این مصوبات برشمرد و افزود: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها با هدف جبران کمبود‌های زیرساختی و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان، به‌ویژه در مناطق روستایی، اجرا شده است.