نمایشگاه آثار هنری و صنایع‌دستی ۱۱ بانوی هنرمند ایرانی با همکاری انجمن صنایع‌دستی عقیق و با حمایت اداره کل همکاری‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تفلیس برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نمایشگاه، هنرمندان ایرانی آثار و دستاورد‌های خود را در رشته‌های سوزن‌دوزی، منبت‌کاری، قلاب‌بافی، منجوق‌بافی، تصویرسازی، خراطی چوب و ساخت زیورآلات هنری به نمایش گذاشتند.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، مهدی سعادت‌نژاد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، به پیشینه غنی هنر و تمدن ایرانی و جایگاه ارزشمند هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی در میراث فرهنگی ایران اشاره کرد.

وی با بیان اینکه آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه تنها بخشی از گستره متنوع هنر اصیل ایرانی را به نمایش می‌گذارد، اظهار کرد: هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی ایران، افزون بر برخورداری از ارزش‌های هنری و زیبایی‌شناختی، بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی، ذوق، خلاقیت و مهارت هنرمندان ایرانی در طول تاریخ است.

رایزن فرهنگی کشورمان در ادامه با اشاره به نمایش دستاورد‌های بانوان هنرمند ایرانی در گرجستان، این حضور را جلوه‌ای از مشارکت فعال و مؤثر بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و صنایع‌دستی دانست.

سعادت‌نژاد همچنین با تأکید بر اهمیت معرفی توانمندی‌های هنری بانوان ایرانی در عرصه بین‌المللی، برگزاری چنین رویداد‌هایی را فرصتی ارزشمند برای شناساندن ظرفیت‌های هنر ایرانی و گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری میان دو کشور عنوان کرد.

سید علی موجانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با اشاره به پایداری فرهنگ و هنر ایران در طول تاریخ، دوران حمله مغول را یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی کشورمان دانست و اظهار کرد: با وجود ویرانی‌های گسترده، برخی از ارزشمندترین آثار فرهنگی و هنری ایران در همین دوره ۱۷۶ ساله خلق شده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده توانایی هنر ایرانی در استمرار حیات و آفرینش دوباره حتی در شرایط بحرانی است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات و درگیری‌های یک سال اخیر ایران با آمریکا و رژیم صهونیستی و متحدان آنان، تأکید کرد: با وجود شرایط دشوار، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و روح خلاق مردم ایران همچنان زنده و پویا باقی مانده است.

موجانی هنر ایرانی را فراتر از جلوه‌های زیبایی‌شناختی، زبانی مشترک میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف از قفقاز تا هند و از عراق تا خراسان توصیف کرد و حضور بانوان هنرمند ایرانی در تفلیس را فرصتی ارزشمند برای معرفی میراث زنده هنر ایرانی و شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و خلاقیت مردم ایران دانست.