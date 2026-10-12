رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری برنامه‌های تخصصی در هفته منتهی به روز ملی صادرات با هدف رفع موانع تجاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد.



به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به برگزاری روز ملی صادرات در ۲۹ مهر، گفت: برنامه‌های این مناسبت با هدف قدردانی از صادرکنندگان نمونه، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و تسهیل مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت با در نظر گرفتن برنامه‌ای هفت‌روزه، مجموعه‌ای از نشست‌ها و رویدادهای تخصصی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تدارک دیده است تا ابعاد مختلف صادرات کشور بررسی و زمینه رفع موانع این حوزه فراهم شود.

دهقان دهنوی با تشریح برنامه‌های این هفته گفت: امروز، شنبه، موضوع زیرساخت‌ها و کریدورهای تجاری با همکاری شرکت راه‌آهن و وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه نیز با حضور رئیس‌جمهور، موضوع تجارت ارزش‌آفرین و صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان در دستور کار قرار دارد. همچنین روز چهارشنبه، ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نشست‌هایی برای بررسی نقش شرکت‌های مدیریت صادرات و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان خبر داد و افزود: شنبه هفته آینده، با همکاری اتاق بازرگانی تهران، نقش شرکت‌های مدیریت صادرات در توسعه تجارت بررسی می‌شود. همچنین نشستی با اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی چالش‌های حوزه صادرات برگزار خواهد شد.

دهقان دهنوی با اشاره به برنامه‌های روز پایانی هفته ملی صادرات گفت: در این روز از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع ایفا کرده‌اند، تقدیر می‌شود تا از نقش آنها در فعالیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی کشور قدردانی شود.

وی همچنین از برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، تشکل‌های بخش خصوصی و وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: تقویت دیپلماسی تجاری و حمایت از صادرات از محورهای این نشست‌هاست.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شناسایی و رفع موانع تجاری و تسهیل فرایندهای صادراتی از اهداف اصلی برنامه‌های هفته ملی صادرات است.