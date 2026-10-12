نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت کنندگان در این پویش باید یکی از غزل‌های حافظ را که در آن، کلمه «صبا» آمده، بازخوانی و صدای خود در تارنمای رادیو صبا بارگذاری کنند.

شبکه مستند «اعزام محرمانه» را امروز ساعت ۱۵ پخش می‌کند.

این مستند شرح خاطرات گروهی از مقنی‌های شهر میبد است که در جریان عملیات فتح المبین اقدام به حفر تونل کردند.

مجموعه قصه‌های ما از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ گفت: این برنامه روایتگر قصه های مردم و قصه هایی است که در همین شهر و حوالی اتفاق افتاده است ، با موضوعات جنگ دوم و سوم تحمیلی و قصه هایی که برای مردم به شکل واقعی در این جنگ های اخیر اتفاق افتاد.

پیگیری مطالبات مردم و مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه «بهارستان»

این برنامه شنبه هر هفته ساعت ۱۸ زنده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.