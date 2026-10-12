ورزشکاران استان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور سبک‌های آزاد، موفق به کسب ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان رقابت‌های قهرمانی کشور سبک‌های آزاد که با حضور ۲۳۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور به میزبانی اردبیل برگزار شد، کاراته‌کا‌های قمی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

در این مسابقات که در دو بخش آقایان و بانوان برگزار گردید، کاراته‌کا‌های قمی با ترکیب ۷ ورزشکار در بخش آقایان حضور یافت و موفق شد ۶ عنوان ارزشمند را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، امیرحسین قلمبر، محمدصالح کرمانی و حسین بیگدلیموفق به کسب مدال نقره شدند و حسین خداپرست، احسان حق‌بین و محمدعرفان عرب‌مطلق نیز بر سکوی سوم ایستاده و مدال برنز را از آن خود کردند.

هدایت تیم اعزامی قم در این مسابقات بر عهده محمدعلی خداپرست، نماینده سبک شین‌کیوکوشین استان قم بود.