صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی هوشمند و ارتقای بهره‌وری منابع آبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، از طراحی، توسعه و تولید حسگر‌های بومی ویژه این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و ضرورت پایش دقیق وضعیت خاک، فراخوان جدیدی برای طراحی، توسعه و تولید حسگر‌های بومی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی هوشمند تعریف شده است.

با توجه به نیاز مبرم بخش کشاورزی به ابزار‌های دقیق برای برنامه‌ریزی آبیاری و جلوگیری از هدررفت منابع، این فراخوان بر تولید حسگر‌های بومی جهت پایش درصد حجمی رطوبت و هدایت الکتریکی خاک تمرکز دارد.

طبق الزامات این فراخوان، حسگر‌های مورد انتظار باید توانایی اندازه‌گیری رطوبت حجمی در بازه ۱۰ تا ۵۰ درصد و هدایت الکتریکی در بازه ۰ تا ۱۰ دسی‌زیمنس بر متر را داشته باشند. همچنین انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی ISO ۱۱۲۷۴ و ISO ۱۱۲۶۵ برای کالیبراسیون و صحت‌سنجی، استفاده از فولاد ضدزنگ ۳۱۶ برای بدنه جهت مقابله با خوردگی و شوری خاک، دارا بودن درجه حفاظت IP ۶۷ و مصرف انرژی پایین (کمتر از ۲۰۰ میلی‌وات) از دیگر الزامات فنی این طرح است.

شرکت‌های دانش‌بنیان علاقه‌مند برای مشارکت در این طرح می‌توانند پیشنهاده ( پروپوزال‌ها)ی خود را در قالب گروهی یا شرکتی تا هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه «غزال» به نشانی ghazaal.inif.ir ارسال کنند.