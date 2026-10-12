به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس شرکت مایکروسافت در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی، به مقررات نظارتی بر هوش مصنوعی انتقاد کرد و اظهار کرد: درحال‌حاضر شیر خوراکی و ماشین‌های لباسشویی مقررات و نظارت‌های قانونی بیشتری نسبت به هوش مصنوعی دارند.

برد اسمیت با تأکید بر لزوم وضع قواعد ایمنی در سطح بین‌المللی، گفت: باید تعهدات قانونی مشخصی وجود داشته باشد تا در صورت نفوذ یا تخلف یک ایجنت هوش مصنوعی سرکش، به سیستم‌های قربانی اطلاع‌رسانی شود و همچنین مشخص گردد که ارزیاب‌های خارجی چه زمانی باید پیش از عرضه، یک محصول مبتنی بر این فناوری را تأیید کنند.

وی خواستار افزایش قوانین کنترلی در این حوزه شد و افزود: افزایش مطالبات برای تصویب قوانین و کنترل این حوزه پس از آن رخ می‌دهد که کارشناسان این بخش اعلام کردند فناوری هوش مصنوعی می‌تواند تهدیدی برای بشریت باشد؛ مدیران غول‌های هوش مصنوعی مستقر در آمریکا نظیر آنتروپیک، OpenAI و گوگل دیپ‌مایند همگی از ایده کندتر شدن روند توسعه این فناوری حمایت کرده‌اند، اما ترامپ با این رویکرد مخالفت کرده است.

رئیس مایکروسافت هوش مصنوعی را یک «ابزار و سلاح» توصیف کرد که به نظارت فوری نیاز دارد و تصریح کرد: شرکت‌ها نیازمند «ترمز‌های اضطراری» هستند که در این صنعت با نام «کلید‌های قطع اضطراری» شناخته می‌شوند تا در صورت خارج شدن فناوری از کنترل، فعالیت آن متوقف یا کند شود.

وی اعلام کرد که باید الزام قانونی برای شرکت‌ها تعیین شود تا گزارش‌های مربوط به حوادث را ثبت کرده و در صورت طغیان فناوری، به قربانیان اطلاع دهند؛ همچنین ارزیاب‌های مستقل دولتی فناوری‌های نوین هوش مصنوعی را بررسی و تأیید کنند

اسمیت در پایان با اشاره به ایجنت‌های خودمختار خارج از کنترل و مدل‌های قدرتمندی که امنیت سایبری جهان را به خطر می‌اندازند، بر فرا رسیدن زمان اقدام جمعی تأکید کرد.