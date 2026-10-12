وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از راه اندازی سامانه گردشگری سلامت در هیئت دولت خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی و دیگر اعضای این هیئت در دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برگزار شد.

در این جلسه گلمکانی، مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع شورا‌ها و هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ آقایان سیدرضا صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی)، حسن نتاج صلحدار و احمد فاطمی (نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی)، از تلاش‌های اعضای قبلی تقدیر کرد.

همچنین در این جلسه حسین قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گزارشی از عملکرد این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ ارائه داد و مصوباتی در خصوص برگزاری همایش برای جذب اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی سایر سازمان‌ها و خیرین سلامت، هزینه چاپ مقاله در مجلات دانشگاه و تکمیل پروژه‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه سیدرضا صالحی امیری نیز در خصوص راه اندازی سامانه گردشگری سلامت در هیات دولت و جذب منابع از محل مسئولیت‌های اجتماعی نکاتی را اظهار داشت.

گفتنی است زاهد پاشا، احمد خالق نژاد و ابراهیم مکانیکی از اعضای قبلی در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل در دور جدید نیز حضور دارند.